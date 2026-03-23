Aargauer Polizei stellt 2025 Rekordmengen an Drogen sicher

Keystone-SDA

Die Kriminalstatistik 2025 für den Kanton Aargau zeichnet ein gemischtes Bild der Sicherheitslage. Während die Gesamtzahl der Straftaten auf hohem Niveau stagniert, verzeichnet die Polizei bei der Sicherstellung von Betäubungsmitteln neue Rekordwerte.

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(Keystone-SDA) Die Polizei zog ausserordentlich grosse Mengen illegaler Substanzen aus dem Verkehr. Mit 476 Kilogramm Marihuana wurde ein Mehrjahresrekord bei den Sicherstellungen erzielt, wie aus der am Montag veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für den Aargau hervorgeht.

Die Polizei stellte zudem 23 Kilogramm Kokain sicher – eine Menge, die im Mehrjahresvergleich als ausserordentlich hoch eingestuft wird.

Wie aus der PKS weiter hervorgeht, steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche seit einem Tiefpunkt im Jahr 2020 stetig an und hat sich inzwischen mehr als verdoppelt. Mit über 1200 Delikten nahm deren Zahl im vergangenen Jahr gegenüber jener von 2024 um fast 20 Prozent zu.

Die Summe der Diebstähle aus parkierten Autos sowie aller Einbruchsformen entspricht trotz unerfreulicher Trends einem leichten Rückgang. Im vergangenen Jahr gab es 20’699 Fälle.

Alle Tötungsdelikte aufgeklärt

Die digitale Kriminalität stagnierte im Vergleich zum Vorjahr erstmals. Es gab 4523 Straftaten. Die Zahl der Gewaltdelikte nahm 2025 leicht zu. Ein Dauerbrenner blieb die Gewalt an sogenannten Hotspots wie Bahnhöfen, wie es in der PKS heisst.

Insgesamt wurden 19 Tötungsdelikte verzeichnet, fünf davon wurden vollendet. Alle Tötungsdelikte wurden geklärt.

Insgesamt registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik, welche sowohl angezeigte Delikte als auch durch Polizeikontrollen aufgedeckte Straftaten umfasst, 35’023 Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch. Damit bleibt die Kriminalitätsbelastung im Kanton nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr (35’415 Fälle).