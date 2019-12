Sie ist nicht nur die berühmteste Glarnerin, sondern auch die Königin der Glarner Spezialitäten: die Glarner Pastete.

Ein luftiges Gebäck aus Blätterteig, das je zur Hälfte eine Mandel- und Zwetschgenfüllung enthält.

Zur Herkunft der Pasteteexterner Link gibt es laut dem Kulinarischen Erbe der Schweiz verschiedene Theorien: Die Franzosen gälten als Erfinder der Pasteten. "Dort kommen sie meist mit Fleisch gefüllt auf den Tisch. Glarner Offiziere sollen die Idee nach Hause gebracht haben", heisst es auf der Webseite des kulinarischen Inventars.

Statt teures Fleisch hat die Pastete eine süsse Füllung erhalten, ursprünglich Äpfel und Rosinen. Die heutige Variante mit Mandel- und Zwetschgenfüllung ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt.

