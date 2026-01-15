Akkus verursachen Brand in Mehrfamilienhaus in Bonaduz GR

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus in Bonaduz GR ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei vermutet Akkus als Brandursache.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr evakuierte neben dem betroffenen Mehrfamilienhaus zwei weitere Gebäude, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Akkus in den beiden obersten Wohnungen des Gebäudes ausgebrochen. Es entstand erheblicher Sach- und Rauchschaden, weshalb die Bewohner anderweitig untergebracht wurden. Alle anderen Wohnungen waren nach wenigen Stunden wieder bezugsbereit.