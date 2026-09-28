Arbeiter in Eschlikon TG bei Sturz von Dach schwer verletzt
Bei einem Sturz von einem Dach ist am Montagmorgen in Eschlikon ein Mann schwer verletzt worden. Die Ursache des Unfalls wird noch weiter abgeklärt.
(Keystone-SDA) Kurz nach 10 Uhr seien drei Männer auf dem Dach einer Gewerbeliegenschaft mit Bauarbeiten beschäftigt gewesen, teilte die Thurgauer Kantonspolizei mit.
Aus noch ungeklärten Gründen stürzte ein 36-Jähriger durch das Dach auf den Boden. Er musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Spital geflogen werden.