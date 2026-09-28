Arbeiter in Eschlikon TG bei Sturz von Dach schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Sturz von einem Dach ist am Montagmorgen in Eschlikon ein Mann schwer verletzt worden. Die Ursache des Unfalls wird noch weiter abgeklärt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 10 Uhr seien drei Männer auf dem Dach einer Gewerbeliegenschaft mit Bauarbeiten beschäftigt gewesen, teilte die Thurgauer Kantonspolizei mit.

Aus noch ungeklärten Gründen stürzte ein 36-Jähriger durch das Dach auf den Boden. Er musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Spital geflogen werden.