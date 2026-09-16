Bild des Tages

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In der Villa Bührle in Zürich wird der neuen Ausstellung der letzte Schliff verpasst. «Highlights der Schweizer Plakatkunst» feiert das Schweizer Werbeplakat und seine über hundertjährige Geschichte und ist vom 18. September bis zum 18. Oktober zu sehen.
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