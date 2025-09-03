Armon Orlik erhält einen Platz in Maienfeld

Keystone-SDA

Die Heimatgemeinde des neuen Schwingerkönigs Armon Orlik benannt ihm zu Ehren einen Platz um. Das gab der amtierende Stadtpräsident am Festakt am Mittwochabend in Maienfeld bekannt.

(Keystone-SDA) Während der neu gekrönte Schwingerkönig auf dem für ihn errichteten Thron im historischen Städtchen Maienfeld Platz nahm, würdigte ihn der Stadtpräsident Heinz Dürler (SVP).

Die Stadt wolle ihm etwas schenken, was es in keinem Gabentempel gebe. Ihm zu Ehren wird nun ein Platz umbenannt. Es soll eine kleine Feier dazu folgen.