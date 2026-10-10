Die Woche in der Schweiz

Die Armee rüstet in den nächsten Jahren deutlich auf, etwa in den Bereichen Cyber- und Drohnenabwehr.

Die Schweizer Armee rüstet auf, verliert aber jedes Jahr Tausende Soldaten an den Zivildienst. Wie soll die Verteidigung gesichert werden, wenn gleichzeitig das Personal schwindet und 700 neue Stellen im Verteidigungsdepartement umstritten sind?

Die Schweizer Armee verliert jährlich rund 12’000 Dienstpflichtige, vor allem an den Zivildienst. Bis 2030 droht die Zahl der Dienstpflichtigen auf unter 130’000 zu sinken. Nun will der Bundesrat mit flexibleren Dienstmodellen gegensteuern.

Einen Lichtblick zeigt die Frauenquote: Der Anteil von Frauen im Militär steigt kontinuierlich an. Besonders bei Kaderlaufbahnen sei das Interesse gross, schreibt Watson. Ein obligatorischer Orientierungstag soll diesen Trend ab 2028 weiter verstärken.

Gleichzeitig sorgt die Aufrüstung für Personalnot im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Für neue Waffensysteme wie Drohnen, Flugabwehrsysteme und Cyberabwehr sind bis zu 700 neue Stellen nötig. Da Verteidigungsminister Martin Pfister intern sparen will, droht weniger Geld für Rüstungskäufe übrig zu bleiben.