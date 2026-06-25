Heute in der Schweiz

Ein Auslandschweizer bezeichnete das Erdbeben als das stärkste, das er je erlebt hat.

Zwei starke Erdbeben haben Venezuela in der Nacht getroffen. Die Zerstörungen sind Berichten zufolge erheblich, und die Lage bleibt chaotisch. Rafael Filliger, Programmdirektor von Caritas Venezuela, befindet sich derzeit in der Schweiz, steht jedoch in Kontakt mit Personen in der Hauptstadt Caracas und hat mit SRF über die Lage gesprochen.

«Es herrscht völliges Chaos», sagte Filliger. Bereits mehr als 20 Nachbeben wurden registriert. Er habe viele seiner Kolleginnen, Kollegen und Bekannten in Venezuela kontaktiert, aber noch nicht von allen eine Antwort erhalten.

«Eine Person antwortete, dass sie auf der Strasse sei, weil es noch Nachbeben gebe. Eine andere schickte mir Fotos, die grosse Risse in den Wänden ihres Hauses zeigen. Ein weiteres Bild zeigte die Trümmer zweier eingestürzter Gebäude nebenan», sagte er.

Rund 800 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer leben in Venezuela. Christian Brunnschweiler, Auslandschweizer-Delegierter der Auslandschweizer-Organisation in Caracas, sprach ebenfalls mit SRF und beschrieb es als das stärkste Erdbeben, das er je erlebt habe.

«Das ganze Haus zitterte. Auf der anderen Seite der Stadt sind mehrere Gebäude eingestürzt», sagte Brunnschweiler. Die Erdbeben in Venezuela waren bis in die Schweiz zu spüren, wie der Schweizerische Erdbebendienst mitteilte: Seine Seismometer an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hätten die Erschütterungen deutlich aufgezeichnet.

Viele Länder haben bereits Hilfe angeboten, und Unterstützung wird dringend benötigt. Venezuela brauche jedoch auch langfristige Unterstützung über die unmittelbare Katastrophenhilfe hinaus, sagte Filliger. Kurzfristig hätten sauberes Trinkwasser, provisorische Unterkünfte und Zelte Priorität.