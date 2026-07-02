Heute in der Schweiz

Eine neue, vom Bund in Auftrag gegebene und von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) durchgeführte Studie kommt zum Schluss, dass einige Zahlen und Prognosen im Abstimmungsbüchlein nicht zutrafen.

Die Studie untersuchte fast 200 Regierungsbotschaften und Abstimmungsbüchlein, die seit 2020 veröffentlicht wurden, und prüfte sieben Fälle im Detail.

Eines der bemerkenswertesten Beispiele geht auf das Referendum von 2016 zur Heiratsstrafe zurück. Die Regierung schätzte, dass rund 80’000 Paare betroffen sein würden. Die tatsächliche Zahl überstieg 450’000. Der Fehler führte letztlich zur ersten und bisher einzigen Annullierung eines landesweiten Referendums.

Die Prüfung zeigte veraltete Daten, unzureichende Erläuterungen zu Prognosen und mangelnde Transparenz darüber auf, wie Regierungsschätzungen erstellt wurden. Dadurch fiel es den Stimmberechtigten schwer, die präsentierten Informationen zu bewerten. Die EFK stellte auch fest, dass finanzielle Auswirkungen das offizielle Abstimmungsmaterial dominieren, während andere Folgen weit weniger Aufmerksamkeit erhalten. Finanzielle Prognosen fanden sich in 59% der Regierungsbotschaften und 30% der Abstimmungsbüchlein, während Umweltauswirkungen in weniger als 5% der Fälle diskutiert wurden.

In der Studie gaben Mitarbeitende an, «dass politischer Druck vom Generalsekretariat spürbar war, wie und welche Prognosen in den Entscheidungsgrundlagen dargestellt werden sollten». Die EFK gab nicht an, welche Departemente diese Vorwürfe betrafen.

Die EFK empfiehlt, mehr Datenspezialist:innen einzubeziehen, Prognosemodelle wenn möglich zu veröffentlichen und transparenter über Unsicherheiten zu sein. Während der Bund den Empfehlungen grundsätzlich zustimmte, hiess es, die Umsetzung werde von den verfügbaren finanziellen Ressourcen abhängen.