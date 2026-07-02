Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Wissen Sie, wie interessant Sie sind? Immer mehr Schweizer Medien berichten über Geschichten von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, die im Ausland leben. Was glauben Sie, macht Ihre Erfahrungen für die Menschen in der Heimat so faszinierend? Wir kommen am Ende des heutigen Briefings darauf zurück.
Zunächst werfen wir einen Blick auf eine neue Studie, die einen der Grundpfeiler der Schweizer direkten Demokratie untersucht: Wie genau sind die Prognosen, die in den offiziellen Abstimmungsbüchlein der Schweiz veröffentlicht werden?
Sonnige Grüsse aus Bern
Eine neue, vom Bund in Auftrag gegebene und von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) durchgeführte Studie kommt zum Schluss, dass einige Zahlen und Prognosen im Abstimmungsbüchlein nicht zutrafen.
Die Studie untersuchte fast 200 Regierungsbotschaften und Abstimmungsbüchlein, die seit 2020 veröffentlicht wurden, und prüfte sieben Fälle im Detail.
Eines der bemerkenswertesten Beispiele geht auf das Referendum von 2016 zur Heiratsstrafe zurück. Die Regierung schätzte, dass rund 80’000 Paare betroffen sein würden. Die tatsächliche Zahl überstieg 450’000. Der Fehler führte letztlich zur ersten und bisher einzigen Annullierung eines landesweiten Referendums.
Die Prüfung zeigte veraltete Daten, unzureichende Erläuterungen zu Prognosen und mangelnde Transparenz darüber auf, wie Regierungsschätzungen erstellt wurden. Dadurch fiel es den Stimmberechtigten schwer, die präsentierten Informationen zu bewerten. Die EFK stellte auch fest, dass finanzielle Auswirkungen das offizielle Abstimmungsmaterial dominieren, während andere Folgen weit weniger Aufmerksamkeit erhalten. Finanzielle Prognosen fanden sich in 59% der Regierungsbotschaften und 30% der Abstimmungsbüchlein, während Umweltauswirkungen in weniger als 5% der Fälle diskutiert wurden.
In der Studie gaben Mitarbeitende an, «dass politischer Druck vom Generalsekretariat spürbar war, wie und welche Prognosen in den Entscheidungsgrundlagen dargestellt werden sollten». Die EFK gab nicht an, welche Departemente diese Vorwürfe betrafen.
Die EFK empfiehlt, mehr Datenspezialist:innen einzubeziehen, Prognosemodelle wenn möglich zu veröffentlichen und transparenter über Unsicherheiten zu sein. Während der Bund den Empfehlungen grundsätzlich zustimmte, hiess es, die Umsetzung werde von den verfügbaren finanziellen Ressourcen abhängen.
Drohnen werden für die Schweiz zu einem zunehmenden Sicherheitsproblem. «Das ist kein Lausbubenstreich mehr», warnte Armeechef Benedikt Roos nach Berichten, dass mehrere Drohnen in Formation über militärische Anlagen und kritische Infrastruktur geflogen waren.
«Ein Kommandant meldet mir, dass es in seinem Bereich Drohnenüberflüge gegeben hat. Und nicht nur eine Drohne, sondern mehrere Drohnen in Formation«, sagte Roos während einer Truppenversammlung in Bern.
«Es braucht eine gewisse Fachkompetenz, um Drohnenformationen über kritische Infrastruktur zu schicken», fügte er hinzu. Die Armee weiss noch nicht, wer hinter den Drohnenaktivitäten steckt. Die Meldungen haben bei Politikerinnen und Politikern über das gesamte politische Spektrum hinweg Besorgnis ausgelöst.
Mitte-Ständerätin Andrea Gmür warnte, dass die Schweiz bereits mit Elementen hybrider Kriegsführung konfrontiert sei und ihre Reaktionsfähigkeit stärken müsse. Die wachsende Drohnenbedrohung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Bund eine Erweiterung der Schweizer Luftverteidigungskapazitäten erwägt.
Gemäss SRF könnten die kombinierten Kosten für Raketenabwehrsysteme mit grosser, mittlerer und kurzer Reichweite letztlich bis zu 15-17 Mrd. Franken betragen. «Eines ist bei der Luftverteidigung klar: Sie ist nie billig«, sagte Militärforscher Douglas Barrie vom International Institute for Strategic Studies (IISS) in London gegenüber SRF.
Ein Streit zwischen der Katholischen Kirche und der Priesterbruderschaft St. Pius X. eskalierte heute, nachdem die Bruderschaft vier neue Bischöfe in Ecône im Kanton Wallis geweiht hatte – trotz ausdrücklicher Ablehnung durch Papst Leo XIV.
Anfang dieser Woche hatte Papst Leo XIV. direkt an die Leiter der Bruderschaft appelliert. «Ich bitte Sie von Herzen: Überdenken Sie Ihre Entscheidung», schrieb er. Die Weihen fanden dennoch statt.
Der Vatikan reagierte heute, indem er die sechs an den Bischofsweihen beteiligten Bischöfe formell exkommunizierte und ein Schisma zwischen der Priesterbruderschaft St. Pius X. und der Katholischen Kirche erklärte. Infolgedessen werden von den neu exkommunizierten Bischöfen gespendete Sakramente, einschliesslich Eheschliessungen und Beichten, von der Katholischen Kirche nicht mehr anerkannt.
Die Bruderschaft wies die Entscheidung zurück und beharrte darauf, dass jede Exkommunikation ungültig sei. Sie rief ihre Anhänger:innen auf, die Entscheidung des Vatikans nicht zu akzeptieren. Die in den 1970er-Jahren in der Schweiz von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründete Bruderschaft steht seit Jahrzehnten im Konflikt mit Rom. 1988 weihte sie ebenfalls Bischöfe ohne päpstliche Genehmigung, trotz einer persönlichen Warnung von Papst Johannes Paul II., was zur automatischen Exkommunikation führte.
Die Bruderschaft schätzt, dass sie weltweit rund 600’000 Anhänger:innen hat. Obwohl klein im Vergleich zu den 1,4 Milliarden Mitgliedern der Katholischen Kirche, hat sie sich als eine der einflussreichsten traditionalistischen Bewegungen innerhalb des globalen Katholizismus etabliert.
Sie, liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, werden für die Schweizer Medien zunehmend interessant. Von einer Berner Schulabbrecherin, die Designerin in New York wurde, bis zu einer Komikerin, die sich selbst «Black Heidi» nennt und ein Fondue-Chalet in Berlin eröffnete, ziehen Geschichten über Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die im Ausland leben, zunehmend Aufmerksamkeit in der alten Heimat auf sich.
Was macht Auslandschweizer-Geschichten so fesselnd? Vielleicht ist es Neugier. Oder vielleicht sogar ein wenig Neid. Die Schweizerinnen und Schweizer sind im Allgemeinen nicht dafür bekannt, grosse Risiken einzugehen, und den Komfort und die Sicherheit der Schweiz zu verlassen, wird oft als eine der grössten Hürden angesehen.
Designer Ben Ganz sagt in einem Artikel der NZZ, New York sei «unbequem» – und genau das motiviere ihn. «Das Leben in Bern ist in vielerlei Hinsicht besser und angenehmer. Aber ich werde stark von meiner Umgebung beeinflusst und wäre dort sehr faul.» Ganz glaubt, dass viel mehr Schweizer Kreative in den Vereinigten Staaten erfolgreich sein könnten. Schweizer Designer seien aussergewöhnlich gut ausgebildet, «sie würden hier im Handumdrehen geschnappt», aber es fehle ihnen oft an Mut, sagt er.
Restaurantbetreiberin Jeniffer Mulinde-Schmid, die sich selbst als «Black Heidi» bezeichnet, sprach in einem kürzlich erschienenen Blick-Video über die Unterschiede zwischen dem Leben in Berlin und Zürich.
Dies sind nur zwei Beispiele für das wachsende Interesse am Leben der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Wir von Swissinfo berichten seit vielen Jahren über die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Wenn Sie also zum Beispiel eine Schweizer Unternehmerin oder ein Schweizer Unternehmer sind, im Ausland ein Geschäft aufgebaut haben oder einfach eine interessante Erfahrung haben, die Sie teilen möchten, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.
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