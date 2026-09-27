Heute in der Schweiz

Das Nein hat sich durchgesetzt: Plakat zur Neutraltitätsinitiative am heutigen Abstimmungssonntag.

Die Neutralitätsinitiative wurde vom Schweizer Stimmvolk am Sonntag mit 70,2 Prozent deutlich abgelehnt.

Die Vorlage vermochte über die Reihen der konservativen Rechten hinaus keine Mehrheit zu gewinnen. Die Initianten wollten in der Verfassung eine strengere Version der Neutralität verankern, die ihrer Ansicht nach durch die Übernahme der Russlandsanktionen durch Bern gelitten hatte.

Dieses Argument überzeugte das Stimmvolk nicht. Die Schweizerinnen und Schweizer zogen es vor, der Regierung bei der Umsetzung ihrer Neutralitätspolitik einen Handlungsspielraum zu belassen. Sämtliche Kantone lehnten ab.

Im Interview mit der RTS räumte Yvan Pahud, SVP-Nationalrat und Vertreter der einzigen Partei im Bundeshaus, die den Text unterstützt hatte, die Niederlage ein. «Das Volk hat entschieden», erklärte er und fügte hinzu, «diese Vorlage war kein zentrales Anliegen der SVP», die sich nun auf einen grossen Kampf gegen die Bilateralen III vorbereite.

Hinter der Initiative stand die Bewegung Pro Schweiz, die jedoch von führenden SVP-Köpfen, darunter Alt-Bundesrat Christoph Blocher, aktiv unterstützt worden war.

Auf Seiten der Gegnerinnen und Gegner betonte SP-Nationalrätin Laurence Fehlmann-Rielle, dass «die Schweiz ihre Glaubwürdigkeit als Anbieterin von Guten Diensten nicht verloren hat und der NATO nicht beitreten wird». Sie erinnerte zudem daran, dass Russland der Schweiz das Mandat als Schutzmacht für Georgien, das sie seit Jahren ausübt, nicht entzogen habe.