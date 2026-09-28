Heute in der Schweiz

Der Ständerat hat heute die mit Spannung erwartete Debatte über das Vertragspaket mit der Europäischen Union, die sogenannten Bilateralen III, aufgenommen. Die Beratungen dauern drei Tage. Fünf der sieben Bundesrät:innen werden sich im Ständerat äussern.

Das Paket umfasst zunächst einen Teil zur Stabilisierung und Aktualisierung der bestehenden Abkommen. Dazu gehören unter anderem der Luft- und Landverkehr, der Handel mit Lebensmitteln und die Personenfreizügigkeit. Der zweite Teil soll die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel mit neuen Abkommen in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Strom ausbauen. Das Stromabkommen wird in der laufenden Session nicht behandelt, da die Beratungen in der Kommission noch nicht abgeschlossen sind.

Das Paket enthält ausserdem innenpolitische Begleitmassnahmen sowie vier Verpflichtungskredite: Zwei betreffen die Kohäsion, einer die Migration und einer die Schweizer Teilnahme am Programm Erasmus+ im Jahr 2027.

Die SVP lehnt das gesamte Paket grundsätzlich ab. Die übrigen Parteien sowie die Sozialpartner und Wirtschaftsverbände unterstützen es im Grundsatz, allerdings unter bestimmten Bedingungen.

Mehrere Punkte sind besonders umstritten. An erster Stelle steht der Lohnschutz in der Schweiz. Linke Parteien und Gewerkschaften könnten ihre Unterstützung überdenken, wenn sie die Arbeitsplätze als nicht ausreichend geschützt betrachten. Zweitens ist noch offen, welchem Referendum das Paket unterstellt werden soll. Wird es ein fakultatives Referendum geben, bei dem das einfache Volksmehr genügt? Oder, wie von der SVP gefordert, ein obligatorisches Referendum mit doppeltem Mehr von Volk und Kantonen?