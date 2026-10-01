Heute in der Schweiz

Das Abstimmungscouvert liegt im Briefkasten. Doch reicht die Zeit für den Weg zurück in die Heimat? In der neuen Folge unseres Podcasts «Ade merci, Schweiz» geht es um das Stimm- und Wahlrecht von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern und darum, warum viele ihre Stimme gar nicht erst abgeben.

«Ich interessiere mich immer noch sehr für die grossen Grundsatzfragen, welche die künftige Richtung der Schweiz bestimmen», sagt Sandra Buol. Vor neun Jahren ist die Bernerin der Liebe wegen nach Sydney ausgewandert. Für sie steht fest: «Solange ich eine Staatsbürgerschaft habe, gehört das Recht der politischen Teilhabe für mich dazu.»

Seit 1977 haben Schweizerinnen und Schweizer, die ihren Wohnort ins Ausland verlegen, dieses Recht. Doch nicht alle machen davon Gebrauch: Von den Ende letztes Jahr 662’500 im Ausland lebenden volljährigen Schweizer Staatsangehörigen sind 246’000 im Stimm- und Wahlregister eingetragen.

Zu den Tücken, denen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer begegnen, wenn sie abstimmen oder wählen wollen, gehören unter anderem verspätete Abstimmungsunterlagen oder hohe Portokosten. Warum gibt es noch kein flächendeckendes E-Voting, um die politische Partizipation zu erleichtern?

Der Politologe Marc Bühlmann schlägt den Bogen in die Vergangenheit: Zu Beginn der E-Voting-Diskussion vor 20 Jahren habe Euphorie geherrscht, Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollten den Prozess mit Motionen und Vorstössen beschleunigen. «Dann begann es mit ersten kritischen Stimmen zu drehen», sagt Bühlmann. Fragen nach der Sicherheit rückten in den Fokus, und wieder gab es Motionen – dieses Mal, um auf die Bremse zu treten.

«Das ist typisch Schweiz», sagt der Politologe und zieht den Vergleich zur Geschichte der Briefwahl. «Es hat 100 Jahre gedauert, bis sie flächendeckend eingesetzt wurde – ebenfalls wegen der Sicherheit.»