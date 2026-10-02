Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat heute Freitag seinen Rücktritt aus dem Bundesrat angekündigt. Diese Entscheidung läutet eine neue politische Ära in Bern ein und hat bereits Diskussionen um seine Nachfolge in Gang gesetzt.
Auch die übrigen Schweizer Nachrichten des Tages werden weitgehend von der Wirtschaftsthemen dominiert. 25 Jahre nach einem Schock, der das ganze Land prägte (Stichwort: Swissair), sind die Debatten um die grossen Schweizer Unternehmen aktueller denn je.
Viel Spass beim Lesen.
Die Ankündigung zeichnete sich bereits seit einiger Zeit ab: Bundesrat Guy Parmelin wird die Regierung am 31. Dezember 2026 verlassen. Der Bundespräsident beendet damit seine elfjährige Amtszeit im Bundesrat. Sein Rücktritt eröffnet offiziell das Rennen um seine Nachfolge.
Guy Parmelin stellte klar, dass seine Entscheidung nicht gesundheitlichen Gründen zuzuschreiben sei. Nach mehr als einem Jahrzehnt in der Regierung sieht er einen politischen Zyklus als abgeschlossen an. Der Bundesrat erklärte, er verspüre nicht mehr dasselbe «feu sacré» wie zu Beginn seiner Amtszeit und halte den Zeitpunkt für gekommen, den Stab weiterzugeben.
Der Waadtländer war seit 2003 Mitglied des Nationalrats und wurde im Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt. Zunächst leitete er das Departement für Verteidigung, bevor er 2019 die Leitung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung übernahm. Als erster SVP-Politiker aus der Romandie, der in die Regierung einzog, hatte er zweimal das Amt des Bundespräsidenten inne.
Auf die Frage von Swissinfo nach dem schwierigsten Moment seiner Regierungszeit nannte Guy Parmelin, ohne zu zögern, die Covid-19-Pandemie. Er erinnerte an die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit beschlossenen Schliessungen, an die von vielen Unternehmern geäusserten Ängste vor einer Insolvenz und an die Verhandlungen zur raschen Einführung der Covid-Kredite. Er sagte, er behalte die Begegnungen mit Menschen in Erinnerung, die in dieser aussergewöhnlichen Zeit «Tränen in den Augen» hatten.
Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf seine Nachfolge. Die SVP wird als grösste Partei des Landes ihre Vertretung in der Regierung problemlos behalten können. Die Frage ist eher, welche Persönlichkeiten in Frage kommen und ob regionale und sprachliche Eigenheiten bei der Entscheidung des Parlaments eine Rolle spielen werden. Seine Nachfolge dürfte sich somit als eines der wichtigsten politischen Themen zum Jahresende herausstellen.
Fünfundzwanzig Jahre sind an diesem Freitag seit dem Grounding der Swissair vergangen. Der Schock war riesig, als am 2. Oktober 2001 die nationale Fluggesellschaft ihre gesamte Flotte aus Liquiditätsmangel stilllegte. Tausende Passagiere sassen weltweit fest, und die Schweiz musste ungläubig mitansehen, wie eines ihrer symbolträchtigsten Unternehmen zusammenbrach.
Für viele Schweizer:innen geht diese Episode weit über den Bereich der Luftfahrt hinaus. In ihrer Blütezeit stand die Swissair für Qualität, Zuverlässigkeit und die internationale Ausstrahlung des Landes. Mit ihrer Präsenz auf allen Kontinenten galt sie als Aushängeschild der Schweiz und genoss sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei ihren Mitarbeitenden einen fast mythischen Status.
Die Schweizer Medien nutzten diesen Jahrestag, um Erinnerungen ehemaliger Mitarbeitender zu sammeln. Flugbegleiterinnen, Stewards und Piloten beschreiben eine Mischung aus Unverständnis, Fassungslosigkeit und Leere, als die Flugzeuge stillgelegt wurden. Viele berichten von Bildern, die sie nie vergessen haben, wie die auf dem Rollfeld in Zürich aufgereihten Flugzeuge oder die Passagiere, die in allen Ecken der Welt festsassen. Ein Vierteljahrhundert später behaupten einige noch immer, diesen Tag bis ins kleinste Detail schildern zu können.
Über den Konkurs der Fluggesellschaft hinaus symbolisiert das Grounding bis heute das Ende einer Ära: Für viele markierte es den Moment, in dem sich ein nationales Aushängeschild, das für seine Solidität bekannt war, als verwundbar erwies. Fünfundzwanzig Jahre später gibt es nur noch wenige wirtschaftliche Ereignisse, die im kollektiven Gedächtnis des Landes nach wie vor einen so starken Platz einnehmen.
Ein bedeutender Aktionär der UBS ist der Ansicht, dass die Bank einen Wegzug aus der Schweiz in Betracht ziehen sollte. In einem Schreiben an den Verwaltungsrat vertritt der US-amerikanische Vermögensverwalter Artisan Partners die Auffassung, dass die Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen die führende Bank des Landes nachhaltig benachteiligen könnte.
Artisan Partners, das zu den wichtigsten Investoren der UBS zählt, hält die nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse geplanten neuen Vorschriften für überzogen und «strafend». Seiner Ansicht nach würden sie die Bank dazu zwingen, zusätzliche Milliarden an Eigenkapital zu binden, und ihre Rentabilität schmälern.
Diese Stellungnahme erfolgt wenige Tage nach einer Abstimmung im Ständerat zugunsten einer Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen für die UBS. Diese Massnahme, die im Rahmen der Reformen infolge des Credit-Suisse-Debakels beschlossen wurde, muss noch vom Nationalrat geprüft werden.
Die UBS teilt diese Einschätzung nicht. Die Bank bekräftigt, ihre weltweiten Aktivitäten von der Schweiz aus fortsetzen zu wollen, und setzt sich weiterhin für eine Regulierung ein, die sie als verhältnismässiger und besser auf internationale Standards abgestimmt erachtet.
Das Genfer Unternehmen Infomaniak hat seinen Börsengang an der Schweizer Börse erfolgreich absolviert – mit einem Debüt, das die Erwartungen deutlich übertraf.
Die Aktie des Schweizer Spezialisten für Hosting und Cloud-Dienste verzeichnete am Donnerstag, dem ersten Handelstag, einen starken Kursanstieg. Auf ihrem Höchststand lag die Unternehmensbewertung bei über 260 Millionen Franken und damit deutlich über den Schätzungen im Börsenprospekt.
Infomaniak wurde 1994 gegründet und hat sich als einer der führenden Schweizer Akteure im Digitalbereich etabliert. Das Unternehmen, das seine eigenen Rechenzentren in der Schweiz entwickelt und betreibt, präsentiert sich als europäische Alternative zu den amerikanischen Giganten im Bereich Cloud und digitale Dienste. Sein Umsatz belief sich im Jahr 2025 auf über 54 Millionen Franken, und das Wachstum setzte sich im ersten Halbjahr 2026 fort.
Der Erfolg dieses ersten Handelstages ist auch ein Signal für die Schweizer Digitalwirtschaft. In einem Markt, der von grossen internationalen Plattformen dominiert wird, scheinen die Investoren an das Potenzial eines lokalen Akteurs zu glauben, der auf eine souveräne Cloud, technologische Unabhängigkeit und das Datenhosting in der Schweiz setzt.
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