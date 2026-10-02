Heute in der Schweiz

Die Ankündigung zeichnete sich bereits seit einiger Zeit ab: Bundesrat Guy Parmelin wird die Regierung am 31. Dezember 2026 verlassen. Der Bundespräsident beendet damit seine elfjährige Amtszeit im Bundesrat. Sein Rücktritt eröffnet offiziell das Rennen um seine Nachfolge.

Guy Parmelin stellte klar, dass seine Entscheidung nicht gesundheitlichen Gründen zuzuschreiben sei. Nach mehr als einem Jahrzehnt in der Regierung sieht er einen politischen Zyklus als abgeschlossen an. Der Bundesrat erklärte, er verspüre nicht mehr dasselbe «feu sacré» wie zu Beginn seiner Amtszeit und halte den Zeitpunkt für gekommen, den Stab weiterzugeben.

Der Waadtländer war seit 2003 Mitglied des Nationalrats und wurde im Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt. Zunächst leitete er das Departement für Verteidigung, bevor er 2019 die Leitung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung übernahm. Als erster SVP-Politiker aus der Romandie, der in die Regierung einzog, hatte er zweimal das Amt des Bundespräsidenten inne.

Auf die Frage von Swissinfo nach dem schwierigsten Moment seiner Regierungszeit nannte Guy Parmelin, ohne zu zögern, die Covid-19-Pandemie. Er erinnerte an die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit beschlossenen Schliessungen, an die von vielen Unternehmern geäusserten Ängste vor einer Insolvenz und an die Verhandlungen zur raschen Einführung der Covid-Kredite. Er sagte, er behalte die Begegnungen mit Menschen in Erinnerung, die in dieser aussergewöhnlichen Zeit «Tränen in den Augen» hatten.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf seine Nachfolge. Die SVP wird als grösste Partei des Landes ihre Vertretung in der Regierung problemlos behalten können. Die Frage ist eher, welche Persönlichkeiten in Frage kommen und ob regionale und sprachliche Eigenheiten bei der Entscheidung des Parlaments eine Rolle spielen werden. Seine Nachfolge dürfte sich somit als eines der wichtigsten politischen Themen zum Jahresende herausstellen.