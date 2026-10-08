Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Von der Kriminalität über die Biodiversität bis zur Cybersicherheit: Gleich mehrere Themen der heutigen Schweizer Nachrichten zeigen, wo das Land weiterhin verwundbar ist.

Die Probleme sind längst bekannt, doch die aktuellen Entwicklungen machen deutlich, wie schwierig sie zu bewältigen sind.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!