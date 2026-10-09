Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Ich veranstalte dieses Wochenende mein erstes Pub-Quiz, und das heutige Briefing hat mir viele Ideen für mögliche Fragen geliefert.

Zum Beispiel: Wie hoch waren die durchschnittlichen monatlichen Krankenkassenprämien in der Schweiz im Jahr 2000? Die Antwort lautet 177 Franken, inflationsbereinigt. Heute liegen die durchschnittlichen Kosten bei 412 Franken. Während die steigenden Gesundheitskosten vielen Haushalten Mühe bereiten, rechnen auch zahlreiche Kantone mit Defiziten in ihren Budgets für 2027. Fachleute warnen, dass sich die Lage im 2028 weiter verschärfen dürfte.

Während ich diese Einleitung schreibe, habe ich diese Frage gedanklich schon von der Pub-Quiz-Liste gestrichen. Nichts drückt die Stimmung schneller als das Thema Geld, besonders wenn es daran mangelt.

Sonnige Grüsse aus Bern