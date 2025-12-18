The Swiss voice in the world since 1935
Kann Genf weiterhin die Zukunft der globalen nuklearen Stabilität mitgestalten?

Gastgeber/Gastgeberin

Ich berichte über internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Schweiz, führe journalistische Recherchen durch und führe sehr persönliche Interviews zu anspruchsvollen Themen. Über 25 Jahre Erfahrung im Journalismus. Absolventin der Fakultät für Journalismus der Staatlichen Universität Moskau und des Französischen Presseinstituts in Paris. Ehemalige TV-/Radiomoderatorin in Frankreich und Russland. Ich bin Autorin und Dokumentarfilmerin und habe schon Präsidenten und Rockstars interviewt.

Im Oktober ordnete US-Präsident Donald Trump erstmals seit über dreissig Jahren die Wiederaufnahme von Atomtests an und kehrte damit zu einer Politik zurück, welche die USA nach dem Ende des Kalten Kriegs eingeführt hatten.

Diese Ankündigung erfolgte, nachdem Russland laut Kreml erfolgreich eine nuklear angetriebene Marschflugrakete getestet hatte, die anscheinend jeden Verteidigungsschild durchbrechen kann.

Genf ist ein wichtiger Ort für die Rüstungskontroll-Diplomatie: Hier finden wichtige multilaterale Verhandlungen statt, und hier sind Institutionen ansässig, die die weltweiten Bemühungen zur Nichtverbreitung von Kernwaffen unterstützen.

Doch während sich Trump offenbar vom multilateralen Engagement abwendet, stellt sich die Frage: Kann Genf noch eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der künftigen Architektur der nuklearen Stabilität spielen? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Editiert von Virginie Mangin, Übertragung aus dem Französischen mithilfe von Deepl: Melanie Eichenberger

Rafiq Tschannen
Nukleare Stabilität ist ein Witz mit der derzeitigen Art, diejenigen zu ignorieren, die gerne ignoriert werden (Israel), und andere ins Visier zu nehmen. Nukleare Stabilität kann nur erreicht werden, wenn wir alle Staaten gleich behandeln. (was derzeit unwahrscheinlich erscheint)

georgesglardon@gmail.com
Dies wird angesichts der Tatsache, dass die USA die nach 1945 geschaffene Weltordnung immer weniger respektieren, nicht einfach sein, aber die Schweiz muss alle notwendigen Anstrengungen unternehmen, um diese Stabilität zu erhalten.

Suman
Greg
Genf, Europa, Großbritannien, Japan usw. sind gezwungen, die Führung zu übernehmen, solange das Trump-Regime an der Macht ist.

