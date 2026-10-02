Autofahrer stirbt nach Unfall auf Berner Autobahn im Spital

Keystone-SDA

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Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend nach einem Unfall auf der Autobahnausfahrt Bern-Neufeld im Spital gestorben. Der Mann hatte am Ende der Ausfahrt wegen eines medizinischen Problems ein vor ihm stehendes Auto touchiert und war bewusstlos geworden.

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(Keystone-SDA) Drittpersonen leisteten unmittelbar Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen und den Mann ins Spital brachten, wie die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mitteilten. Dort verstarb der 86-Jährige aus dem Kanton Bern wenig später.

Weitere Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Wegen des Rettungseinsatzes waren der betroffene Strassenabschnitt sowie die Ausfahrt Neufeld für rund zweieinhalb Stunden nur beschränkt befahrbar. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen.