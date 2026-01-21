The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Basler FDP-Präsident Johannes Barth tritt zurück

Keystone-SDA

Die FDP Basel-Stadt braucht eine neue Parteispitze. Der bisherige Präsident Johannes Barth tritt nach fünf Jahren per Ende April 2026 zurück.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies gab Barth am Parteitag vom Dienstagabend bekannt, wie die FDP am Mittwoch mitteilte. Der Rücktritt erfolgt an der Generalversammlung vom 28. April 2026.

Es sei nach fünf intensiven und bereichernden Jahren als Präsident der Basler FDP der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen, das Präsidium in neue Hände zu übergeben, wird Barth in der Mitteilung zitiert.

Barth hatte die Führung der Basler Freisinnigen im Frühling 2021 von Luca Urgese übernommen. In einer politisch anspruchsvollen Zeit habe er die Partei inhaltlich geschärft, den innerparteilichen Zusammenhalt gestärkt und die FDP Basel-Stadt als verlässliche liberale Kraft im Kanton positioniert, heisst es weiter im Communiqué der FDP.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft