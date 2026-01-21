Basler FDP-Präsident Johannes Barth tritt zurück

Die FDP Basel-Stadt braucht eine neue Parteispitze. Der bisherige Präsident Johannes Barth tritt nach fünf Jahren per Ende April 2026 zurück.

(Keystone-SDA) Dies gab Barth am Parteitag vom Dienstagabend bekannt, wie die FDP am Mittwoch mitteilte. Der Rücktritt erfolgt an der Generalversammlung vom 28. April 2026.

Es sei nach fünf intensiven und bereichernden Jahren als Präsident der Basler FDP der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen, das Präsidium in neue Hände zu übergeben, wird Barth in der Mitteilung zitiert.

Barth hatte die Führung der Basler Freisinnigen im Frühling 2021 von Luca Urgese übernommen. In einer politisch anspruchsvollen Zeit habe er die Partei inhaltlich geschärft, den innerparteilichen Zusammenhalt gestärkt und die FDP Basel-Stadt als verlässliche liberale Kraft im Kanton positioniert, heisst es weiter im Communiqué der FDP.