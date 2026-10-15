Berner FDP-Stadtratsfraktion wirft Chantal Perriard definitiv raus

Keystone-SDA

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Die Parteileitung der Stadtberner FDP hat den Rekurs von Chantal Perriard gegen ihren Ausschluss aus der Fraktion abgewiesen. Das bestätigte Fraktionspräsident Nik Eugster am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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(Keystone-SDA) Weiter kommentieren mochte Eugster den Ausschluss nicht. Es gelte noch immer, was die Fraktion im August hatte verlauten lassen. Damals begründete sie die Massnahme mit «unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Zusammenarbeit».

Perriard sitzt an den Stadtratssitzungen im Berner Rathaus neu nicht mehr neben den Kolleginnen und Kollegen ihrer Partei, sondern etwas abseits.

Die Politikerin sagte am Donnerstag gegenüber Keystone-SDA, sie nehme die Abweisung ihres Rekurses zur Kenntnis. Ihr Engagement für die Stadt Bern hänge nicht von ihrer Fraktionszugehörigkeit ab. Die Frage, welcher Fraktion sie künftig angehöre, sei noch offen.

Perriard betonte weiter, die politische Arbeit bereite ihr grosse Freude. Sie bleibe weiterhin Präsidentin der FDP-Sektion Untere Altstadt/Obstberg.

Ausschluss kam überraschend

Der Fraktionsausschluss von Perriard war am 6. August bekannt geworden. Die Politikerin hatte sich damals überrascht gezeigt.

Perriard ist Juristin und hat Jahrgang 1967. Sie wurde 2024 in den Stadtrat gewählt. Von 2023 bis Anfang 2025 war sie gemeinsam mit René Lenzin Co-Präsidentin der FDP Stadt Bern. Seither leitet Lenzin die städtische Partei alleine.