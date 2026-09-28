Berner Kunsteisbahnen starten in die neue Saison

Keystone-SDA

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Die drei Stadtberner Kunsteisbahnen starten gestaffelt in die Saison 2026/2027. Den Auftakt macht am kommenden Samstag die Kunsteisbahn Weyermannshaus, wie die Direktion für Bildung, Soziales und Sport am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Im Weyermannshaus steht ab 3. Oktober zunächst nur das Hockeyfeld zur Verfügung. Das Publikumsfeld folgt aufgrund eines Lecks im Kühlsystem und der anschliessend warmen Temperaturen voraussichtlich am Montag oder Dienstag.

Die Wiedereröffnung der Ka-We-De nach zweijähriger Sanierungspause ist für den 17. Oktober vorgesehen, zwei Wochen später als geplant. Technische Herausforderungen beim Kühlen der neuen Betonpiste machten die Verschiebung erforderlich.

In der PostFinance-Arena beginnt die Saison am 24. Oktober. Das dortige Ausseneisfeld wird ab diesem Datum für den Hockeybetrieb, die Öffentlichkeit und Schulen freigegeben.

In der bevorstehenden Saison sind somit alle drei städtischen Kunsteisbahnen in Betrieb. In der Saison 2027/2028 wird das «Weyerli» aufgrund des Neubaus der Sport- und Freizeitanlage nicht zur Verfügung stehen.