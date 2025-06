Betrunkener Rollerfahrer stürzt in Ebikon LU mehrfach

Keystone-SDA

Ein Rollerfahrer ist am Montagabend in Ebikon mehrmals gestürzt. Er hatte zu viel Alkohol getrunken.

(Keystone-SDA) Der Rollerfaher war um 22:30 Uhr mit einer Mitfahrerin auf der Zentralstrasse in Ebikon unterwegs. Ihr sei von anderen Personen gemeldet worden, dass der Rollerfahrer mehrfach gestürzt sei, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 24-Jährige umgerechnet 1,48 Promille intus hatte. Die Polizei nahm ihm deswegen den Führerausweis ab.

Die Luzerner Polizei hatte über das Pfingstwochenende nicht nur in Ebikon wegen eines alkoholisierten Fahrzeuglenkers zu tun. Am Samstagabend parkierte in Hüswil ein Betrunkener (1,42 Promille) seinen Wagen auf der Bushaltestelle beim Bahnhof und schlief ein. Am gleichen Tag fuhr ein betrunkener 19-jähriger Mofafahrer (1,06 Promille) in Schwarzenberg in ein entgegenkommendes Auto und verletzte sich.

Gleich stark alkoholisiert war am Sonntag ein 32-jähriger Autofahrer, der bei der Raststätte Neuenkirch-West der A2 verunfallte. Am Montagabend kam ein 41-jähriger Autofahrer in Emmen mehrfach von der Strasse ab, bevor er gegen einen Steinbrocken fuhr. Sein Alkoholpegel lag bei 1,74 Promille. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.