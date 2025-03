Blümchen hört auf – Karriereende nach 30 Jahren

Keystone-SDA

Die Hamburger Sängerin und Schauspielerin Jasmin Wagner (44, "Boomerang") zieht einen Schlussstrich und will in diesem Jahr ihre musikalische Karriere als Blümchen beenden. "30 Jahre voller Musik, Erinnerungen und unvergesslicher Momente - jetzt ist es Zeit, den Boomerang ein letztes Mal fliegen zu lassen", sagte die in den 90er Jahren bekannt gewordene Künstlerin laut Mitteilung.

(Keystone-SDA) «Die Musik hat mich durch mein ganzes Leben getragen – jetzt sage ich Danke für 30 unglaubliche Jahre und eine Reise, die schöner war, als ich es je hätte träumen können.» Zum Abschluss plant sie eine Tournee, die im Mai auf der Aida startet und nach zwölf weiteren Stationen in Mannheim endet. Das Abschiedskonzert «Der letzte Rave» ist im November in Hamburg geplant.

Wagner war in den 90er-Jahren eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Sie sang Lieder wie «Herz an Herz», «Boomerang» und «Kleiner Satellit» und verkaufte den Angaben zufolge mehr als eine Million Platten, CDs und Co. Ausserdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt trat sie vermehrt wieder als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind.