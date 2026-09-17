Dachstockbrand in Ernetschwil SG verursacht 20’000 Franken Schaden

Keystone-SDA

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Bei einem Brand im Dachstock eines Gebäudes in Ernetschwil SG ist am Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 20'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung des Feuers an der Poststrasse war kurz vor 08.45 Uhr bei der Notrufzentrale eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dach des Gebäudes.

Die Feuerwehr brachte den Brand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei rasch unter Kontrolle und löschte ihn vollständig. Der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst kontrollierte mehrere Personen vor Ort.

Als Brandursache stehen gemäss ersten Erkenntnissen Dacharbeiten im Vordergrund. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während der Löscharbeiten musste die Poststrasse zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.