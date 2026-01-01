Die Stadt Moutier erwacht am 1. Januar jurassisch

Die Stadt Moutier ist am Donnerstag nach einer Nacht des Volksjubels zur Feier des Kantonswechsels jurassisch aufgewacht. Ein Teil der Bevölkerung feierte bis in die frühen Morgenstunden in den Bars und Restaurants, die die ganze Nacht über geöffnet waren.

(Keystone-SDA) Am Donnerstagmorgen um 6 Uhr waren die Strassen nahezu menschenleer, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA feststellte. Nur wenige Personen unterhielten sich noch auf dem Rathausplatz, der als zentraler Treffpunkt der Feierlichkeiten diente. Mit der jurassischen Fahne auf den Schultern schlenderte ein junger Mann bei klirrender Kälte durch die Stadt.

Die Strassen der Altstadt boten ein Bild wie nach einem Festival: Abfall, Plastikbecher, Champagnerflaschen sowie Reste von gezündeten Böllern und Raketen zeugten vom Eintritt Moutiers in den Kanton Jura.