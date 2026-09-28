Die USA haben wieder einen Uno-Botschafter in Genf

Keystone-SDA

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Fast zwei Jahre nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus haben die Vereinigten Staaten wieder offiziell einen Uno-Botschafter in Genf. Todd Steggerda überreichte am Montag sein Beglaubigungsschreiben an Generaldirektorin Tatjana Walowaja.

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(Keystone-SDA) Als Anwalt und ehemaliger Militärpilot soll Steggerda dafür sorgen, dass die internationalen Organisationen die amerikanischen Interessen stärker widerspiegeln. Steggerda war vor einer Woche eingetroffen und war zuvor bei einer internationalen Anwaltskanzlei für behördliche Ermittlungen zuständig.

In den kommenden Tagen soll sich der neue US-Botschafter mit Amtskolleginnen und Amtskollegen zu bilateralen Gesprächen treffen. Die USA boykottieren den Uno-Menschenrechtsrat derweil weiterhin und weigerten sich erstmals auch, an der allgemeinen regelmässigen Überprüfung (UPR) durch andere Länder teilzunehmen.

Hinter den Kulissen bleiben sie jedoch aktiv. Ausserdem beobachten die USA aufmerksam bestimmte Uno-Organisationen wie die Internationale Fernmeldeunion (ITU).