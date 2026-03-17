The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Drei Leichtverletzte nach starker Rauchentwicklung in Egerkingen SO

Keystone-SDA

Starke Rauchentwicklung beim Glimmbrand in einer Autogarage in Egerkingen SO hat am Montag einen Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Drei Mitarbeitende wurden wegen Einatmens von Rauchgasen zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ursache des Brandes in der Autogarage an der Oltnerstrasse war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt am Motor der Filteranlage, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Die aufgebotenen Feuerwehren aus Egerkingen und Oensingen hätten die Lage rasch unter Kontrolle gebracht. Die Räume seien durch Lüften wieder rauchfrei gemacht worden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft