The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Attalens FR

Keystone-SDA

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Attalens im Kanton Freiburg sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. Eine von ihnen wurde schwerverletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr am Dorfausgang in Richtung Bossonnens, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Kurz vor dem Dorfausgang kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in der Folge heftig gegen das Trottoir sowie gegen einen Betonpfosten, bevor es zum Stillstand kam.

Vor Ort versorgten die Rettungskräfte die drei Fahrzeuginsassen. Die 54-jährige Mitfahrerin auf dem Rücksitz wurde schwer verletzt und in ein Spital geflogen. Der 44-jährige Fahrer sowie die 43-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und mit Ambulanzen in ein Spital gebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft