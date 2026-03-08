Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Attalens FR

Keystone-SDA

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Attalens im Kanton Freiburg sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden. Eine von ihnen wurde schwerverletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr am Dorfausgang in Richtung Bossonnens, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Kurz vor dem Dorfausgang kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in der Folge heftig gegen das Trottoir sowie gegen einen Betonpfosten, bevor es zum Stillstand kam.

Vor Ort versorgten die Rettungskräfte die drei Fahrzeuginsassen. Die 54-jährige Mitfahrerin auf dem Rücksitz wurde schwer verletzt und in ein Spital geflogen. Der 44-jährige Fahrer sowie die 43-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und mit Ambulanzen in ein Spital gebracht.