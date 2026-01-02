The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ein Toter und zwei Verletzte nach Lawinenabgang in Italien

Keystone-SDA

Bei einem Lawinenabgang in Norditalien ist ein Tourengeher ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die italienische Bergwacht mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt vier Tourengeher waren ersten Erkenntnissen zufolge im Piemont an der Grenze zu Frankreich unterwegs, als sie auf einer Höhe von etwa 2.300 Metern von der Lawine erfasst wurden. Derzeit laufe noch eine Suchaktion nach möglichen Vermissten, hiess es. Der Einsatz der Rettungskräfte gestaltet sich laut Bergwacht wegen der Wetterbedingungen schwierig.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft