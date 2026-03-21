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Einbrecher in Felben-Wellhausen TG erwischt

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitagabend einen 38-jährigen Mann festgenommen, der in ein Haus einbrach. Er wurde inhaftiert. Ein zweiter Täter konnte fliehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Thurgau wurde um 22.30 Uhr über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Dorfstrasse in Felben-Wellhausen informiert. Wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte rasch vor Ort.

Dort erwischten sie in flagranti einen 38-jährigen Albaner beim Einbruch und konnten ihn festnehmen. Ein zweiter Täter ergriff die Flucht. Die Fahndung nach ihm verlief laut Kantonspolizei bisher ergebnislos.

Der Albaner wurde inhaftiert. Der Kriminaltechnische Dienst untersuchte und sicherte die Spuren vor Ort. Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie klärt ab, ob der Mann für weitere Delikte in Frage kommt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eine Strafuntersuchung eröffnet.

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