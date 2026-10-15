Eulen-Familie begeistert New York

Keystone-SDA

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Eine Schleiereulen-Familie hat sich auf den Dächern New Yorks ein Zuhause eingerichtet und begeistert damit die Millionenmetropole.

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(Keystone-SDA) Anwohner und Vogel-Fans erspähten die Tiere auf dem Dach eines Wasserturms auf einem Wohnhaus nahe des Central Parks in Manhattan. Tierschützern zufolge ist es das erste dokumentierte Mal in der modernen Geschichte der Stadt, dass Schleiereulen mitten in Manhattan nisten.

Schleiereulen haben eine herzförmige weisse Färbung im Gesicht. Sie sind nachtaktiv und ernähren sich beispielsweise von Mäusen und kleinen Vögeln. Es gibt sie in vielen Teilen der Welt, vielerorts sind sie aber selten geworden.

Die Millionenmetropole New York gilt eigentlich als Beton-Moloch – trotzdem finden dort immer wieder auch seltene Tiere ein Zuhause und werden dann oft begeistert gefeiert. In den vergangenen Jahren waren das beispielsweise eine Mandarinente und eine weitere Eule namens «Barry» im Central Park sowie ein Truthahn namens «Astoria» an der Südspitze Manhattans. Zum Social-Media-Star wurde vor wenigen Jahren auch der Uhu «Flaco», der aus dem Zoo im Central Park entkam.