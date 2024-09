Filmfestival in Zürich zeichnet US-Schauspieler Jude Law aus

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Zurich Film Festival hat den US-Schauspieler Jude Law für seine Karriere mit dem «Goldenen Auge» ausgezeichnet. Der Hollywoodstar wird den Preis zur Eröffnung des Filmfestivals vor Ort entgegennehmen, wie die Verantwortlichen mitteilten.

Der Politthriller «The Order» mit Jude Law in der Hauptrolle wird das diesjährige Zurich Film Festival (ZFF) eröffnen, wie die Verantwortlichen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieben.

Im Film spiele Law einen FBI-Agenten, der eine rechtsextreme Terrorzelle aushebe. Der Film spiele zwar im Jahr 1983, sei aber thematisch aktuell.

Law, der als Schauspieler und Produzent am Film mitwirkte, sowie Regisseur Justin Kurzel werden den Film in Zürich am 3. Oktober persönlich vorstellen. «Es ist ein Privileg, gemeinsam mit Justin Kurzel diese Geschichte zu präsentieren, deren Bedeutung für sich selbst spricht», wurde der Schauspieler in der Mitteilung zitiert.

In Klassikern auf der Leinwand

Das ZFF will während der Eröffnung Laws Karriere feiern. Der 50-Jährige habe in Klassikern der Filmgeschichte wie «The Talented Mr. Ripley» (1999), «Cold Mountain» (2003), «Sherlock Holmes» (2009) und «The Grand Budapest» (2014) brilliert. Für sein Schaffen sei er mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter zwei Oscar-Nominierungen und dem Bafta-Award, geehrt worden.

An der Eröffnung des Filmfestivals werden auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch erwartet, wie die ZFF-Organisation mitteilte.