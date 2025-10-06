The Swiss voice in the world since 1935
Fischer findet vermisste Frau tot beim Wasserkraftwerk Wettingen AG

Keystone-SDA

Ein Fischer hat am Sonntagmorgen beim Wasserkraftwerk in Wettingen im Kanton Aargau eine tote Person entdeckt. Bei der Toten handelt es sich um eine seit dem 28. September vermisste 67-jährige Frau. Bei dem damaligen Sucheinsatz kam ein Polizeitaucher ums Leben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, barg die Kantonspolizei Aargau die tote Frau aus dem Rechen des Wasserkraftwerks Wettingen. Die weiteren Ermittlungen zu der tot geborgenen Frau führen die Kantonspolizei Aargau sowie die Staatsanwaltschaft Baden.

Im Zusammenhang mit dem Fall führte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag, dem 28. September, einen Sucheinsatz in der Limmat bei Dietikon ZH durch. Dabei geriet ein 44-jähriger Polizeitaucher vor dem Wehr des Kraftwerks in Schwierigkeiten. Er wurde später von anderen Polizeitauchern tot geborgen.

Zuvor meldete ein Passant der Einsatzzentrale der Polizei, dass er im Kanal vor dem Kraftwerk in Dietikon eine Person im Wasser gesehen habe. Diese habe um Hilfe gerufen und sei anschliessend untergegangen.

