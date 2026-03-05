Frühe Deutschförderung in Basel-Stadt zeigt gemäss Studie Wirkung

Eine Studie der Universität Basel bestätigt die Wirksamkeit der frühen Deutschförderung im Kanton Basel-Stadt. Bei vielen Kindern mit Förderbedarf konnte der Rückstand bis zum Kindergartenstart aufgeholt werden, wie das Erziehungsdepartement am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Auswertung zeigte, dass zwei Fünftel der Kinder mit einer nicht-deutschen Familiensprache zum ersten Messpunkt einen Deutschförderbedarf aufwies, wie es im Schlussbericht der Studie heisst. Zum zweiten Messzeitpunkt verfügten über 82 Prozent der Kinder über ausreichende Deutschkenntnisse. «Ein deutlicher Zuwachs der Deutschkenntnisse war bei den allermeisten Kindern feststellbar», heisst es weiter im Schlussbericht der Psychologischen Fakultät.

Diese führte die Wirksamkeitsanalyse im Auftrag des Kantons mit 225 Kindern durch. Sie nahmen an standardisierten Sprachtests der Universität Basel teil. Insbesondere die sprachlich schwächsten Kinder konnten durch die Förderung ihren anfänglichen Rückstand verringern, so eine der Feststellungen der Studie.

Verringerung von Bildungsungleichheiten feststellbar

Dies ist auch dann der Fall, wenn die familiären Faktoren wie die Lernumgebung zu Hause oder der sozioökonomische Hintergrund berücksichtigt wird. «Gerade für Kinder, deren familiäre Umgebung keine ausreichende Unterstützung in der Bildungssprache bietet, stellt die institutionelle Förderung eine wichtige Kompensation dar», heisst es im Schlussbericht. Damit trage die Förderung wesentlich dazu bei, Bildungsungleichheiten im Vorschulalter zu verringern.

Zudem zeigt die Studie, dass es keinen Unterschied macht, ob die Kinder in einer Kita oder in einer Spielgruppe gefördert werden. Somit schaffen beide Betreuungseinrichtungen «vergleichbar geeignete Bedingungen für die frühe Deutschförderung», wie es weiter heisst.