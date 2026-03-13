Gemeinde Sattel soll Wiederinbetriebnahme von Skilift zahlen

Das Schwyzer Skigebiet Sattel-Hochstuckli soll auch für fortgeschrittenere Skifahrerinnen und -fahrer attraktiv sein. Der Gemeinderat von Sattel will der Betreibergesellschaft zumindest vorübergehend die Wiederinbetriebnahme des Skilifts Hochstuckli zahlen.

(Keystone-SDA) Weil sich der Schnee in dem auf unter 1600 Meter über Meer gelegenen Skigebiet rar machte, schloss die Sattel-Hochstuckli AG auf die Wintersaison 2023/24 die beiden Lifte Hochstuckli und Bärenfang. Der Ausflugsort setzte neu auf Skianfänger und auf Angebote, die auch ohne teure Infrastruktur und mit wenig Schnee funktionieren.

Er habe den Entscheid der Sattel-Hochstuckli AG zwar nachvollziehen können, teilte der Gemeinderat von Sattel am Freitag mit. Ein Grossteil der Bevölkerung habe ihn aber bedauert, und es habe Forderungen gegeben, den Skibetrieb weiterzuführen.

Ein Betrieb ist ohne finanziellen Zuschuss von aussen aber nicht möglich. Der Gemeinderat vereinbarte deswegen mit der Betreibergesellschaft, dass die Gemeinde einen Teil der Kosten für den Hochstucklilift übernehme. Die Stimmberechtigten sollen deswegen einen Kredit von 0,53 Millionen Franken genehmigen.

Konkret geht es um die Kosten für die Vorbereitung des Betriebs des Hochstucklilifts. Die Gemeinde soll der Betreibergesellschaft dafür im ersten Jahr 210’000 Franken und danach jährlich 80’000 Franken zahlen. Die Kosten für den täglichen Betrieb soll die Sattel-Hochstuckli AG tragen. Der Skilift Bärenfang bleibt geschlossen.

Der Gemeinderat will das Skigebiet während höchstens fünf Jahren unterstützen. Er begründete die Beschränkung mit den klimatischen Unsicherheiten. Parallel verfolge die Sattel-Hochstuckli AG nämlich strategische Überlegungen zur langfristigen touristischen Weiterentwicklung des Gebiets.