The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Graubünden strebt Solaroffensive entlang der Kantonsstrassen an

Keystone-SDA

Das Tiefbauamt Graubünden hat ein Bewerbungsverfahren für die Nutzung von 50 Stützmauern für Solarstrom entlang der Kantonsstrasse gestartet. Dabei handelt es sich um Standorte, bei denen in einer externen Analyse ein Potenzial für Photovoltaikanlagen erkannt wurde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Kanton Graubünden will damit gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch den Anteil an erneuerbaren Energien erhöhen. Die 50 in einer Analyse eruierten Standorte sind entlang von Kantonsstrassen im ganzen Kanton verteilt. Das gesamte Nutzungspotenzial beträgt gemäss externer Analyse 3,5 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Das entspräche ungefähr 750 Haushalten.

Der Kanton macht in seiner Mitteilung aber klar, dass er bei den betreffenden Projekten weder als Investor noch als Abnehmer des erzeugten Stroms auftritt. Gemeinden, Energieversorger oder andere institutionelle Unternehmen können ihr Interesse für Standorte bis am 31. August dem Kanton über ein Anmeldeformular übermitteln.

Gemäss Mitteilung folgt dann bis Januar 2027 die offizielle Bewerbung für die Objektstandorte. Im Frühjahr 2027 teilt der Kanton mit, welche Standorte an wen vergeben wurden. In der Folge haben jene Interessenten, die den Zuschlag erhalten haben, eine Frist von einem Jahr für die Planung und Einreichung des Bauprojektes. Nach Erhalt der Bewilligung müssen die Bauarbeiten dann innert zwei Jahren beginnen, sofern keine Einsprachen eingegangen sind.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft