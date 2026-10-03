Hausbrand in Illnau-Effretikon ZH fordert eine verletzte Person

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Illnau-Effretikon ZH am Samstagabend ist eine Person leicht verletzt worden. Acht Personen wurden evakuiert, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer sei gegen 20.10 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Dachstock bereits in Vollbrand gestanden, schrieb die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Sonntag in einer Mitteilung.

Der Sachschaden beläuft sich demnach auf schätzungsweise mehrere hunderttausend Franken. Das Mehrfamilienhaus sei unbewohnbar und einsturzgefährdet. Die Gemeinde Illnau-Effretikon organisierte für die Betroffenen eine Unterkunft, wie die Kantonspolizei schrieb. Die Ursache für den Brand werde untersucht.