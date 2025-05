Hazel Brugger und Sandra Studer für Arosa Humorschaufel nominiert

Keystone-SDA

Hazel Brugger und Sandra Studer sind für die Arosa Humorschaufel nominiert. Damit ehrt das Humorfestival ihre "kluge, erfrischend unkonventionelle und dabei stets respektvolle" Kommentierung des Eurovision Song Contest.

(Keystone-SDA) Brugger und Studer hätten sich mit Humor, Mut und Medienkompetenz in der Öffentlichkeit hervorgetan, teilte Arosa Tourismus am Montag mit. «Wer sich live an ein so buntes Spektakel wie den ESC wagt und dabei nicht nur besteht, sondern glänzt, hat sich eine Nomination für die Arosa Humorschaufel mehr als verdient», liess sich Tourismusdirektor Roland Schuler in der Mitteilung zitieren.

Als besonderer Höhepunkt ihres Auftritts nannte die Tourismusorganisation den Song «Made in Switzerland», in dem das Moderationsduo mit musikalischem Augenzwinkern eine Liebeserklärung an helvetische Errungenschaften darbot.

Die Humorschaufel ehrt Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft Kultur, Gesellschaft und Sport, die «unter der Nebeldecke positiv aufgefallen sind oder sich durch einen gewissen Sinn für Humor ausgezeichnet haben». Wer die Auszeichnung erhält, wird sich zu Beginn des Humorfestivals am 6. Dezember zeigen.