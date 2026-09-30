Die russische Einflussnahme im Abstimmungskampf

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Der britische Historiker und Propagandaexperte Ian Garner ordnet die russischen Äusserungen im Abstimmungskampf zur Neutralitätsinitiative ein.

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Vera Leysinger Meine Arbeit konzentriert sich auf multimediale Inhaltsformate. Ich produziere Videos und Fotos für die verschiedenen Online-Kanäle von SWI swissinfo.ch und arbeite als Bildredaktorin. Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Multimedia-Produktion und eine Ausbildung als Mediamatikerin absolviert. Benjamin von Wyl Als Reporter berichte ich über Entwicklungen in der Demokratie, bei denen die Schweizer Perspektive relevant wird. Ich bin Schweizer und seit langem fasziniert von der Art und Weise, wie öffentliche Diskussionen die Gesellschaft prägen. Weitere Sprachen: 2 DE Original English en ‘Part of warfare’: Russian involvement in Swiss neutrality debates Mehr ‘Part of warfare’: Russian involvement in Swiss neutrality debates

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