Die russische Einflussnahme im Abstimmungskampf

Der britische Historiker und Propagandaexperte Ian Garner ordnet die russischen Äusserungen im Abstimmungskampf zur Neutralitätsinitiative ein.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Meine Arbeit konzentriert sich auf multimediale Inhaltsformate. Ich produziere Videos und Fotos für die verschiedenen Online-Kanäle von SWI swissinfo.ch und arbeite als Bildredaktorin.
Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Multimedia-Produktion und eine Ausbildung als Mediamatikerin absolviert.
Als Reporter berichte ich über Entwicklungen in der Demokratie, bei denen die Schweizer Perspektive relevant wird.
Ich bin Schweizer und seit langem fasziniert von der Art und Weise, wie öffentliche Diskussionen die Gesellschaft prägen.
In dieser recherchebasierten Analyse haben wir uns bereits 2025 mit Falschinformationen und Desinformation zur Schweizer Neutralität im internationalen Raum befasst:
Mehr
Mehr
Informationskriege
Warum international gestreute Falschinformationen zur Schweiz auch eine Sicherheitsfrage sind
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
Desinformation und Fake News zu Neutralität gibt es viele. Dass man im Ausland kein falsches Bild hat, ist wichtig für die Schweiz. Eine Analyse von Benjamin von Wyl.
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch