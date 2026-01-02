Iranischer TV-Star Farahani solidarisiert sich mit Protesten

Keystone-SDA

Die berühmte iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani (42) hat sich mit den Protesten gegen die autoritäre Führung im Iran solidarisiert.

(Keystone-SDA) «Der Iran steht erneut in Flammen. Mein Herz schlägt mit den Menschen im Iran», schrieb die preisgekrönte Schauspielerin auf Instagram. «Die Menschen sind erschöpft von Ungerechtigkeit, Korruption und einer Wirtschaft, die sie erdrückt, während Oligarchen immer reicher werden und ausländische Mächte die Krise ausnutzen», klagte der TV-Star.

Farahani lebt seit 2008 im Exil. Berühmt wurde die Iranerin durch ihre Rolle in dem Meisterwerk «Alles über Elly» des Filmemachers Asghar Farhadi. Eine Hauptrolle spielte die 42-Jährige jüngst in der US-Fernsehserie «Infiltration» (Apple TV+). Viele Jahre lang lebte Farahani in Frankreich. Bereits bei vergangenen Protestwellen hatte sie sich mit den Demonstranten solidarisiert.