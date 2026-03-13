Irrfahrt in Horw endet mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag in Horw LU mit zwei Fahrzeugen und zwei Wänden kollidiert. Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 70'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Freitag kollidierte das Auto zunächst mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug. Es prallte darauf gegen eine Betonwand, fuhr aber weiter und überquerte dabei einen Kreisel. Es kollidierte dann mit einer Lärmschutzwand und stiess schliesslich frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.