Italiens Aussenminister lobt Zusammenarbeit mit der Schweiz

Keystone-SDA

Der italienische Aussenminister Antonio Tajani ist am Freitag ins Wallis gereist. Bei seiner Ankunft lobte er gemäss italienischen Agenturen die Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden nach der Katastrophe von Crans-Montana.

(Keystone-SDA) Er habe seit der Brandkatastrophe mehrmals mit Bundesrat Ignazio Cassis telefoniert. Beim Unglück in Crans-Montana dürften auch viele italienienische Staatsangehörige sein. Offizielle Zahlen lagen am Freitagmittag noch nicht vor.

Es gäbe eine Einsatzzentrale, die auch italienische Familien unterstütze, so Tajani weiter. Er wird gemäss eines Interviews mit einem italienischen Radiosender am Nachmittag im Kommando der Walliser Kantonspolizei erwartet, von wo er sich nähere Informationen erhofft.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete von vier teils jugendlichen Verletzten, die am Freitag in ein Krankenhaus in Mailand verlegt werden sollen.