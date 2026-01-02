The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Italiens Aussenminister lobt Zusammenarbeit mit der Schweiz

Keystone-SDA

Der italienische Aussenminister Antonio Tajani ist am Freitag ins Wallis gereist. Bei seiner Ankunft lobte er gemäss italienischen Agenturen die Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden nach der Katastrophe von Crans-Montana.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er habe seit der Brandkatastrophe mehrmals mit Bundesrat Ignazio Cassis telefoniert. Beim Unglück in Crans-Montana dürften auch viele italienienische Staatsangehörige sein. Offizielle Zahlen lagen am Freitagmittag noch nicht vor.

Es gäbe eine Einsatzzentrale, die auch italienische Familien unterstütze, so Tajani weiter. Er wird gemäss eines Interviews mit einem italienischen Radiosender am Nachmittag im Kommando der Walliser Kantonspolizei erwartet, von wo er sich nähere Informationen erhofft.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete von vier teils jugendlichen Verletzten, die am Freitag in ein Krankenhaus in Mailand verlegt werden sollen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft