Kanton Bern vergibt vier Musikpreise und ehrt Nachwuchs

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern hat Ludmilla Mercier, Lo & Leduc, Rebecca Solari und Droujelub Yanakiew mit den Musikpreisen 2026 ausgezeichnet. Das Rap-Kollektiv ETO gewinnt den Nachwuchsförderpreis "Coup de cœur".

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(Keystone-SDA) Die Hauptauszeichnungen sind mit jeweils 15’000 Franken dotiert, wie die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion am Donnerstag mitteilte. Das Kollektiv ETO bekommt ein Preisgeld von 3000 Franken. Vorgeschlagen wurden alle Geehrten von der kantonalen Musikkommission.

Die ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler repräsentieren gemäss der Mitteilung die grosse und herausragende Vielfalt des Berner Musikschaffens. Die öffentliche Preisverleihung findet am 17. November im Theater Nebia in Biel statt.