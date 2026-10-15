Kanton leistet Beitrag an neuen Begegnungsort in Oberdiessbach

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Der bernische Regierungsrat hat aus dem Lotteriefonds einen Betrag von rund 948'000 Franken an den Umbau des Geissbühlerhauses in Oberdiessbach gesprochen. Das rund 220-jährige, denkmalgeschützte Bauernhaus im Dorf soll ein öffentlich zugänglicher Kulturraum werden.

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(Keystone-SDA) Das Dachgeschoss beherbergt einen Saal für bis zu 220 Personen. Dieser soll als Raum für Konzerte, Theater, Vereinsanlässe oder Gemeindeversammlungen dienen, wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Im Erdgeschoss ist die Tagesschule der Gemeinde untergebracht. Im Aussenbereich gibt es einen öffentlichen Spielplatz.

Die Verbindung von Kultur und Schule soll den langfristigen Erhalt des historischen Gebäudes sichern und das Geissbühlerhaus als Kulturort im öffentlichen Leben verankern.