Kantonspolizei Uri stellt Drogen sicher

Keystone-SDA

Bei Haus- und Fahrzeugdurchsuchungen in den Kantonen Uri und Tessin sind in der Nacht auf Sonntag Drogen und grössere Mengen Bargeld sichergestellt worden. Für eine Person hat die Urner Staatsanwaltschaft Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Urner Staatsanwaltschaft vom Dienstag wurden die Hausdurchsuchungen in Schattdorf UR sowie an nicht genannten Orten im Tessin durchgeführt. Die Kantonspolizei Uri wurde von den Korps aus Schwyz, Nidwalden und Tessin unterstützt.

Aus Rücksicht auf das laufende Strafverfahren machte die Urner Staatsanwaltschaft keine genaueren Angaben zu den beschlagnahmten Drogen. Die Rede war in der Mitteilung einzig von «mehreren Arten von Betäubungsmitteln».

Vier Personen, drei Schweizer Staatsangehörige und ein Serbe, wurden in Polizeigewahrsam genommen und befragt. Für einen Schweizer wurde Untersuchungshaft beantragt.