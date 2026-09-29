KI-Firmen sollen sich laut Trump selbst beaufsichtigen

Keystone-SDA

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US-Präsident Donald Trump will trotz Warnungen vor existenziellen Risiken Künstlicher Intelligenz die Aufsicht über die Technologie ihren Entwicklern selbst überlassen. Die Unternehmen würden sich selber kontrollieren, sagte Trump.

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(Keystone-SDA) Er sieht ausreichenden Schutz durch wirtschaftliche Interessen der US-Firmen. «Ihre Unternehmen stehen auf dem Spiel, wenn etwas schiefgeht», sagte der Präsident nach einem Treffen mit Chefs von KI-Unternehmen in Washington. «Sie werden das nicTht zulassen.» Die Unternehmen würden «sich gegenseitig kontrollieren».

Zuletzt hatten eigenständige Hacking-Attacken durch KI-Modelle die Sorgen um Gefahren Künstlicher Intelligenz hochkochen lassen. Einige Branchenvertreter selbst warnten, man könne nicht ganz ausschliessen, dass KI in der Zukunft die Menschheit auslösche. Der Chef der KI-Firma Anthropic, Dario Amodei, hatte sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Modelle abzubremsen, um sicherzugehen, dass man nicht die Kontrolle über die Technologie verliert.