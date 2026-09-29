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KI-Firmen sollen sich laut Trump selbst beaufsichtigen

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump will trotz Warnungen vor existenziellen Risiken Künstlicher Intelligenz die Aufsicht über die Technologie ihren Entwicklern selbst überlassen. Die Unternehmen würden sich selber kontrollieren, sagte Trump.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er sieht ausreichenden Schutz durch wirtschaftliche Interessen der US-Firmen. «Ihre Unternehmen stehen auf dem Spiel, wenn etwas schiefgeht», sagte der Präsident nach einem Treffen mit Chefs von KI-Unternehmen in Washington. «Sie werden das nicTht zulassen.» Die Unternehmen würden «sich gegenseitig kontrollieren».

Zuletzt hatten eigenständige Hacking-Attacken durch KI-Modelle die Sorgen um Gefahren Künstlicher Intelligenz hochkochen lassen. Einige Branchenvertreter selbst warnten, man könne nicht ganz ausschliessen, dass KI in der Zukunft die Menschheit auslösche. Der Chef der KI-Firma Anthropic, Dario Amodei, hatte sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Modelle abzubremsen, um sicherzugehen, dass man nicht die Kontrolle über die Technologie verliert.

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