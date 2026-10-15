Koller und Meschberger (SP) wollen in die Baselbieter Regierung

Keystone-SDA

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Der Baselbieter SP-Fraktionschef Adil Koller möchte sich für eine Regierungsratskandidatur zur Verfügung stellen. Er hat die Parteileitung am Donnerstag darüber informiert, wie das SP-Sekretariat auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

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(Keystone-SDA) Somit bewerben sich bis dato zwei SP-Mitglieder für eine Nomination: Die Landrätin und Liestaler Stadträtin Pascale Meschberger gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sie ebenfalls kandidieren möchte. Die BZ hatte zuerst über diese beiden Bewerbungen berichtet.

Die SP-Landräte Roman Brunner und Jan Kirchmayr werden morgen Freitag bekanntgeben, ob sie sich für eine Kandidatur zur Verfügung stellen möchten, wie das Parteisekretariat bestätigte. Die Frist für Bewerbungen dauert bis am 18. Oktober. Die Partei wird am 4. November nominieren.

Im September gab Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte) bekannt, dass er bei den Regierungsratswahlen am 11. April 2027 nicht mehr antreten werde. Gleich unmittelbar darauf gab die SP bekannt, dass sie diesen Sitz holen möchte und neben ihrer bisherigen Regierungsrätin Kathrin Schweizer eine weitere Person ins Rennen schicken werde.