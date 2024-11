Kolosseum wird wieder Schauplatz für Gladiatoren

Keystone-SDA

Das Kolosseum in Rom wird im nächsten Jahr wieder Schauplatz von Gladiatorenkämpfen, wenn auch friedlicher Art. Die bald zwei Jahrtausende alte Arena soll an zwei Abenden im Mai nach Sonnenuntergang für etwas mehr als zwei Dutzend Gäste geöffnet werden.

(Keystone-SDA) Die Plätze werden über eine Internet-Plattform in einer Lotterie verlost. Zum zwei- bis dreistündigen Programm in historischer Kulisse gehören dann Vorführungen von Freizeit-Gladiatoren, aber auch Unterricht in Kampfpraktiken für die Besucher selbst.

Mit etwa sieben Millionen Touristen pro Jahr gehört das Kolosseum heute zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Italiens. Erbaut wurde die Arena, die früher bis zu 70’000 Zuschauern Platz bot, zwischen 72 und 82 nach Christus. Die letzten echten Gladiatorenkämpfe fanden dort im fünften Jahrhundert statt. Im Laufe der Zeit verfiel die Anlage zunehmend, wurde dann aber nach und nach renoviert.

Kritik an Veranstalter AirBnB wegen knappen Wohnraums

Die Lotterie wird von der Buchungsplattform AirBnB organisiert, wie die Verwaltung des Kolosseums mitteilte. Bewerbungen sind vom 27. November bis zum 10. Dezember möglich. Im Gegenzug stellt der Konzern 1,5 Millionen Euro für Renovierungsarbeiten zur Verfügung.

Aus der Bevölkerung gab es an der Vereinbarung trotzdem Kritik. AirBnB wird – wie anderen Internet-Plattformen – zur Last gelegt, dass durch die Kurzzeit-Vermietung von Wohnungen an Touristen bezahlbarer Wohnraum knapp wird. In Rom ist die Lage besonders extrem.