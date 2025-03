Luzern zelebriert erneut fasnächtliches Brauchtum

Keystone-SDA

In Luzern ist die Fasnacht am Güdismontag in die zweite Runde gestartet. Tausende haben um 06.00 Uhr an der Tagwache der jubilierenden Wey-Zunft teilgenommen.

(Keystone-SDA) Das Narrenvolk säumte in grosser Zahl und bei Minustemperaturen die Strassen und Gassen der Stadt. Am Kapellplatz hörten sie den Klängen der vorbei marschierenden Guuggenmusiken zu und versuchten, die in die Menge geworfenen Orangen zu fangen.

Der Güdismontag ist der Ehrentag der Wey-Zunft. Die Zunft, deren Wappentier ein Frosch ziert, feiert heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum. Sie wurde 1925 gegründet, weil der Fasnachtsbrauch in der Stadt einzuschlafen drohte. Die Geschäftsleute aus dem Wey-Quartier schafften es, die Fasnacht wiederzubeleben.

Am Nachmittag um 14 Uhr wird der grosse Wey-Umzug vom Luzernerhof über die Seebrücke in die Neustadt marschieren. Angekündigt sind 45 Nummern.