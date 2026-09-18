Mehrere Verletzte bei Unfall von Reisecar und Lastwagen bei Urdorf

Keystone-SDA

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Auf der A3 bei Urdorf sind am Freitag bei einer Auffahrkollision zwischen einem Reisecar und einem Lastwagen mehrere Personen verletzt worden. Zwei Passagiere und der Buschauffeur mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Spitäler gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Reisecar fuhr kurz nach 14.30 Uhr auf der Autobahn Richtung Basel, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagabend mitteilte. Am Ende eines Rückstaus prallte er in einen stehenden Lastwagen.

Die genaue Unfallursache war laut Polizei zunächst unklar. Wegen des Unfalls musste ein Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen, und die Autobahn wurde erst gegen 18 Uhr wieder freigegeben.