Millionenschaden bei Brand in Gewerbegebäude in Hauptwil TG

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Gewerbegebäude in Hauptwil im Kanton Thurgau ist am Samstag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 16 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Brandmeldung ein, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau hiess. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Dach der Liegenschaft.

Die Feuerwehren Hauptwil-Gottshaus, Bischofszell, Amriswil und Münchwilen waren laut Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort und konnten verhindern, dass der Brand auf andere Gebäude übergriff.

